Москва, 21 июня, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Московской области беспилотниками самолётного типа. Об этом сообщило 21 июня Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение из-за потери управления, террористическая атака не удалась. Пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, три беспилотных летательных аппарата упали в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области. Утром очевидцы сообщили о взрыве в деревне Лукино в городском округе Домодедово. Люди увидели в поле большой беспилотник самолётного типа и воронку диаметром около 3 м на месте падения. Кроме того, очевидцы в Наро-Фоминском районе сообщили о падении беспилотника между гаражно-строительным кооперативом «Десна» и воинской частью. Ещё один дрон упал в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Московской области.

Падение двух беспилотников в Наро-Фоминском районе подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Осколки обнаружены у посёлка Калининец, разрушений и пострадавших нет, сообщил он.