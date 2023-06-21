Саратов, 21 июня, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Два несовершеннолетних юноши получили травмы при падении с высоты пятого этажа в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По факту травмирования двух 17-летних подростков проводится доследственная проверка. Юноши выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в одном из домов по улице Гвардейской. Они госпитализированы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне трёхлетний мальчик выпал из окна на втором этаже в городе Вилючинске на Камчатке. Его госпитализировали с травмами. Проводится доследственная проверка.