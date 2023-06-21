Москва, 21 июня, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил падение двух беспилотников в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Это произошло примерно в 05:30 и 05:50. Два аппарата самолётного типа подлетали к складам одной из воинских частей и упали, по словам губернатора, в результате противодействия военных.

«Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — добавил Воробьёв.

Он отметил, что территория оцеплена, ведётся проверка, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в правоохранительных органах сообщили журналистам, что три беспилотных летательных аппарата упали в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Московской области. Их сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники сбиты в поле неподалёку от деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Подмосковье. Ни один из упавших аппаратов не причинил каких-либо повреждений.

«Обломки будут направлены на экспертизы», — добавил источник ТАСС.

Очевидцы сообщили ИА Регнум о взрыве в деревне Лукино в городском округе Домодедово, который произошёл ранним утром. Люди увидели в поле большой беспилотник самолётного типа и воронку диаметром около 3 м на месте падения.

Кроме того, очевидцы в Наро-Фоминском районе сообщили о падении беспилотника между гаражно-строительным кооперативом «Десна» и воинской частью. Ещё один дрон упал в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Московской области.