Волоколамск, Московская область, 21 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. На заводе в подмосковном Волоколамске, где вспыхнул пожар в цехе по производству деревянных палет, ликвидировано открытое горение. Об этом 21 июня сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МЧС России по Московской области.

50. mchs. gov.ru Пожар в Волоколамске

По его информации, ликвидация открытого горения была объявлена в 07:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, пожар в одноэтажном цехе по производству деревянных палет в Волоколамске вспыхнул поздно вечером 20 июня. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения цех горел на площади 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В дальнейшем площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. метров. В прокуратуре Московской области предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. По информации ведомства, огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.