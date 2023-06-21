Наро-Фоминск, Московская область, 21 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Алексей Воробьёв прокомментировал падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец.

Telegram-канал Алексея Воробьёва Рухнувшие в Подмосковье беспилотники

Telegram-канал Алексея Воробьёва Рухнувшие в Подмосковье беспилотники

По словам главы региона, два аппарата самолётного типа упали около 05:30 и 05:50 на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных.

Telegram-канал Алексея Воробьёва Рухнувшие в Подмосковье беспилотники

«Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — написал Воробьёв в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Telegram-канал Алексея Воробьёва Рухнувшие в Подмосковье беспилотники

Ранее ИА Регнум передавало, утром 21 июня в Наро-Фоминском районе Московской области упал беспилотник. Известно, что дрон приземлился между гаражно-строительным кооперативом «Десна» и воинской частью №31 134. Ещё один беспилотник упал в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (в/ч 23 623) в Московской области.