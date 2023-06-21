Лондон, 21 июня, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Спасатели, которые ищут пропавший 18 июня с радаров в Атлантическом океане батискаф «Титан», слышали «акустическую обратную связь». Об этом сообщил телеканал CNN.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM «Титаник»

По словам спасателей, дополнительная акустическая обратная связь поможет скоординировать и направить технику, находящуюся на поверхности, а также можно надеяться, что экипаж и пассажиры сохраняют надежду на скорое освобождение.

Отмечается, что звуки были похожи на стук.

Как сообщало ИА Регнум, достать батискаф, который, предположительно, мог застрять в обломках затонувшего в начале 20-го века «Титаника», с глубины 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир. О способах помощи рассказали бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Технологии по поднятию аппарата со дна океана есть.

Экипаж «Титана» может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород.