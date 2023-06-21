Херсон, 21 июня, 2023, 07:50 — ИА Регнум. В Херсонской области до 41 человека выросло количество погибших в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил 21 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению. Ночью в очередной раз восстановили свет после обстрела нацистов. Почти сошла вода в Алёшкинском округе, сейчас она остаётся только в низинах. Много воды в населённых пунктах Голопристанского округа.

«За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению 3 пятиэтажки Алешек и 5 многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань)», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

От опасных инфекций привиты 3,5 тыс. человек. Выплаты по 10 тыс. рублей выданы почти 2,2 тыс. пострадавших, уточнил он.

Всего собраны и вывезены более 1600 павших животных, вакцинированы 6100 голов сельскохозяйственной и домашней живности. Улицы и объекты по мере схода воды обеззараживаются специальными реагентами, заключил председатель правительства Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС России, в Херсонской области от воды освобождены более 11,5 тыс. жилых домов и 64 социально значимых объекта. Населению доставлено 400 тонн питьевой воды.

К аварийно-восстановительным работам привлечены порядка 370 единиц техники и свыше 1,6 тыс. специалистов.