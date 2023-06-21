Донецк, 21 июня, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Украинский беспилотник утром 21 июня упал на многоэтажный жилой дом в центре Донецка, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Украинский БПЛА попал в квартиру на 20-м этаже в доме на проспекте Маяковского, 20-б в Ворошиловском районе Донецка.

По счастливой случайности в квартире в момент прилета беспилотника никого не было. В общей сложности пострадавших нет.

Ударом от падения аппарата выбиты стёкла, оконные рамы. Перед зданием — осколки выбитых стекол. Спасатели и пожарные обнаружили обломки беспилотника с микросхемами.

Как сообщало ИА Регнум, в деревне Лукино в городском округе Домодедово Московской области ранним утром 21 июня местные жители услышали взрыв.

В поле после взрыва люди увидели большой беспилотник самолётного типа. Воронка на месте падения — около трёх метров в диаметре.

Затем в Подмосковье рухнули ещё два БПЛА.