Наро-Фоминск, Московская область, 21 июня, 2023, 07:32 — ИА Регнум. В Нарофоминском районе Московской области упал третий беспилотник, сообщили ИА Регнум 21 июня очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Известно, что беспилотник упал между гаражно-строительным кооперативом «Десна» и воинской частью №31 134.

Ещё один дрон упал в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (в/ч 23 623) в Московской области.

На местах работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром в деревне Лукино в городском округе Домодедово Московской области местные жители услышали взрыв. В поле люди увидели большой беспилотник самолётного типа. Воронка на месте падения — около трёх метров в диаметре. Пострадавших и разрушений нет.

30 мая Москву и Московскую область атаковали боевые беспилотники. Всего было восемь дронов, из которых пять сбили под Москвой, а три нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронной борьбы. В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.