Москва, 21 июня, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Более 170 жертв укронацистов извлечено за неделю из стихийных захоронений в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС глава СК России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты на Украине

По словам Бастрыкина, за минувшую неделю осмотрено 101 захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек уже установлены.

«Сотрудник следственного управления по ЛНР включен в состав межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти», — добавил глава СКР.

Также Александр Бастрыкин рассказал, что открылся Донецкий филиал судебно-экспертного центра. Идёт его укомплектование, эксперты трудоустраиваются с опытом, из других регионов.

Работа по осмотру стихийных захоронений совместно с экспертами судебно-экспертного центра и бюро судебно-медицинской экспертизы будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, с 2014 года в Донбассе от действий вооружённых формирований Украины погибли более 5 тыс. мирных жителей, в том числе 138 несовершеннолетних, заявил 10 мая Бастрыкин.

Вскрываются многочисленные факты массовых захоронений мирных жителей, убитых ВСУ. Идеология современных властей Украины — фашистская, и ВСУ, как следствие, «просто доставляет удовольствие» убивать мирных граждан, добавил председатель СК.