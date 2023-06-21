Донецк, 21 июня, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Украинские боевики после полуночи 21 июня выпустили десятки снарядов калибра 155 и 152 мм по населённым пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Так, в 01:30 по направлению н. п. Натайлово — г. Донецк (Куйбышевский район) ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.

Ещё три ракеты выпущено ВСУ из реактивных систем залпового огня в 03:35 по направлению н. п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район).

С 04:40 до 05:00 зафиксированы обстрелы по направлениям н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район), н. п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район), н. п. Ласточкино — н. п. Ясиноватая, н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район). За это время ВСУ выпустили 29 снарядов калибра 155 и 152 мм.

Затем обстрелы продолжились. За время с 05:30 до 06:45 со стороны ВСУ выпущен 41 снаряд натовского калибра.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, в случае применения ВСУ ракет HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения спецоперации, ответом будут удары по центрам принятия решений на Украине.

19 июня ВСУ обстреляли Волноваху (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. По предварительным данным, пострадали 20 мирных жителей.