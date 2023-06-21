Москва, 21 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. В деревне Лукино в городском округе Домодедово Московской области ранним утром 21 июня местные жители услышали взрыв. О происшествии очевидцы рассказали ИА Регнум.

Wetron.com.cn Беспилотник

В поле после взрыва люди увидели большой беспилотник самолётного типа. Воронка на месте падения — около трёх метров в диаметре.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму ночью 20 июня средствами радиоэлектронной борьбы подавили и посадили вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он попросил всех соблюдать спокойствие.

Крым, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под атаки беспилотников киевской армии.

30 мая в Москву и Подмосковье залетели боевые беспилотники. В Министерстве обороны сообщили, что всего было восемь дронов, из которых пять сбили под Москвой, а три нейтрализовали с помощью системы радиоэлектронной борьбы. В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.