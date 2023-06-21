Москва, 21 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Достать батискаф, который предположительно мог застрять в обломках затонувшего в начале 20 века «Титаника», с глубины в 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир. О способах помощи РИА Новости рассказали бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM «Титаник»

По мнению Вячеслава Попова, технологии по поднятию аппарата со дна океана есть.

«Сложное дело, но возможно — даже с такой глубины. Если есть этот батискаф, есть и другие — спасательные, которые можно использовать. Если их найдут, то я убеждён, что возможности поднять есть», — заверил адмирал.

Коллегу поддержал и адмирал Владимир Валуев.

«Есть глубоководные аппараты, главное — разыскать «Титан», а дальше уже — дело техники. Перегрузить на такой глубине практически невозможно, такой технологии ещё ни у кого нет. Только как-нибудь отцепить, забуксировать и поднять», — пояснил экс-командующий балтийским флотом.

Валуев вспомнил об успешной спасательной операции в августе 2005 года на Камчатке. Тогда ЧП произошло на подводном аппарате для поисково-спасательных работ АС-28. Батискаф, на котором находились семь человек, не смог подняться на поверхность. На глубине 190 метров аппарат запутался в рыболовных сетях и тросах береговой инфраструктуры Тихоокеанского флота.

После безуспешных попыток отбуксировать батискаф на глубину, где можно использовать водолазов, на место прибыло российское спасательное судно «КИЛ-27» с британскими спасателями. Была установлена видеосвязь с экипажем и в течение восьми часов удалось освободить аппарат.

Кроме того, адмирал заверил, что экипаж «Титана» может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород.

Как сообщало ИА Регнум, корпус пропавшего 18 июня в Атлантическом океане батискафа «Титан», который спускался к затонувшему лайнеру «Титаник», имел ещё в 2020 году признаки циклической усталости. Об этом сообщило NBC со ссылкой на информацию трёхгодичной давности основателя OceanGate Стоктона Раша.

В батискафе находятся пять человек: президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Если аппарат не повреждён и до сих пор функционирует, то воздух закончится примерно в 13:30 мск 22 июня.

Один из участников экспедиции 20 июня вышел на связь. Ирландский исследователь Рори Голден сообщил, что с ним всё в порядке, он находится на борту корабля, с которого спустили батискаф.