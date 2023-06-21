Киев, 21 июня, 2023, 05:31 — ИА Регнум. С 1 июня киевские власти резко повысили тарифы на электричество и воду жителям подконтрольных населённых пунктов в Запорожской и Николаевской областях. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на сотрудников украинских коммунальных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокие тарифы

«В Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рубля до 6,38 рубля за киловатт). На воду подняли в два раза», — сказал собеседник агентства.

Существенно возросли сборы с жителей Николаевской области. По данным источника, в городе Снигирёвке со 2 июня сотрудники коммунальных служб совершают подомовые обходы с целью сбора платы за потреблённую в мае электроэнергию, независимо от данных счётчиков. К оплате выставляется фиксированная сумма в размере 3800 гривен (8,7 тысячи рублей).

Тем, кто отказывается платить, отключают услуги и прекращают выдавать гуманитарную помощь, заключил представитель российских силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, ранее национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины предложила правительству повысить цены на электроэнергию для потребителей в два раза.

До 1 июня жители Украины платили за электричество 1,44 гривны (3,08 рубля) за кВт⋅ч (если потребляют менее 250 киловатт⋅часов в месяц) и 1,68 гривны (3,59 рубля) за киловатт⋅час (если потребляют больше).

Замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров предупреждал абонентов о повышении тарифов, назвав это вынужденной мерой. Иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей, сказал он.

По его словам, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году нужны 3,4 млрд долларов, в том числе 1,2 млрд долларов необходимы для закупки некоторых ресурсов, остальные средства — для обновления линии системы электропередачи, восстановления и распределения мощностей.

Российская армия регулярно наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В марте 2023 года украинский президент Владимир Зеленский на восстановление повреждённой инфраструктуры и усиление защиты энергетических объектов отвёл полгода.