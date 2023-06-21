Москва, 21 июня, 2023, 04:58 — ИА Регнум. После подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Следственным комитетом России назначены экспертизы, также устанавливаются личности причастных к теракту украинских военных, заявил в интервью ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По его словам, криминалистами и следователями проведён осмотр мест происшествия, имеющиеся разрушения задокументированы.

На данный момент продолжается подсчёт ущерба от подтопления населённых пунктов из-за разрушения плотины, также фиксируются тяжкие последствия происшествия, добавил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, по факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Задвижки плотины Каховской ГЭС разрушились ночью 6 июня в результате обстрелов со стороны Украины. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали районы Алёшек, Голой Пристани и Новой Каховки.

По данным на 20 июня, число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС и подтопления населённых пунктов в Херсонской области возросло до 38, пострадавшими числятся 115 человек. Их поместили в больницы с переохлаждением и другими травмами. Вода в пострадавших районах постепенно спадает, от воды освободились около 9,4 тыс. жилых домов, свыше 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.