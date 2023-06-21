Москва, 21 июня, 2023, 04:51 — ИА Регнум. В Минстрое РФ предложили компенсировать молодёжи половину суммы за аренду жилья. Но есть условия — параллельно придётся копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

Minstroy19.ru Минстрой

По мнению инициаторов, молодёжь до 35 лет получит стимул к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Молодым людям будут компенсировать 50% платы за арендное жильё.

Программа будет охватывать более 300 тыс. россиян.

Как сообщало ИА Регнум, российские семьи с маленькими детьми в 2023 году получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки». Так, выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет. Уже 20 тысяч семей с маленькими детьми начали получать ежемесячную поддержку из средств маткапитала и более 200 семей оформили пособия на двух и более детей.