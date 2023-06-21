Вашингтон, 21 июня, 2023, 04:30 — ИА Регнум. В целесообразности участия в дебатах с низкорейтинговыми соперниками-республиканцами, претендующими на выдвижение в лидеры США, усомнился экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил в в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Зачем я буду позволять людям с рейтингами в 1%, 2% или 0% забрасывать меня вопросами целый вечер? Не думаю, что это справедливо», — сказал он.

При этом Трамп заявил о намерении принять участие в дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, кандидатом от Демократической партии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня 2023 года бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента страны. Он будет добиваться выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его соперниками на внутрипартийных праймериз будут бывший президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.