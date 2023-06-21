Вашингтон, 21 июня, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Контракт стоимостью более миллиарда долларов на производство ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM, в том числе для Украины, получила американская оборонная компания Raytheon, подтвердили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что компания заключила контракт на сумму 1 151 111 454 долларов на партию 37 усовершенствованных ракет средней дальности. В сопроводительных материалах говорится о включении не секретных зарубежных военных поставок Бахрейну, Бельгии, Болгарии, Канаде, Финляндии, Венгрии, Италии, Японии, Нидерландам, Норвегии, Катару, Саудовской Аравии, Сингапуру, Южной Корее, Испании, Швейцарии, а также Великобритании и Украине.

По данным Пентагона, доля иностранных заказчиков составляет порядка 39% стоимости контракта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, министерство обороны США заключило с американской компанией Global Military Products контракт на закупку систем противовоздушной обороны Gepard, которые впоследствии будут переданы ВСУ. Сумма контракта превысила 118 млн долларов. Заказ должен быть исполнен до 30 мая 2024 года.

В издании Politico отметили, что представители Республиканской партии палаты представителей Конгресса США намерены более чем на 2,5 млрд долларов сократить расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 году. Предлагается урезать расходы министерства обороны, чтобы перенаправить средства на сферы военной подготовки и технического обслуживания.