Владивосток, 21 июня, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Во Владивостоке правоохранители разыскали гражданку Австрии, пропавшую из Вены осенью 2022 года и объявленную в международный розыск. Об удачном завершении поисков рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

El-massa.com Интерпол

Сообщается, что Интерпол Австрии объявил в международный розыск 27-летнюю девушку, которая в октябре 2022 года внезапно уехала из дома в Вене. При этом она оставила все свои вещи.

Установлено, что у девушки было ещё и российское гражданство. Со слов беглянки, она решила приехать к родственникам во Владивосток.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина Олега Губина, который находился в розыске по линии Интерпола.

Его разыскивала Чехия за убийство по неосторожности под воздействием наркотических веществ общественно опасным способом.