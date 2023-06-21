Санкт-Петербург, 21 июня, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Михаил Ложкин умер 19 июня на 37-м году жизни. О безвременной смерти артиста сообщил в соцсетях петербургский Большой театр кукол. Ложкин был лауреатом многих театральных премий.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

Telegram-канал петербургского Большого театра кукол Актёр Михаил Ложкин

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, артист, гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — написали коллеги.

Причина скоропостижной смерти не уточняется.

У артиста остались жена и маленький сын.

Михаил Ложкин служил в Большом театре кукол, в 2014 году стал лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Фильмография актёра насчитывает восемь киноработ: сериалы «Великолепная пятерка-4», «Реализация-2», «Анонимный детектив», «Невский. Проверка на прочность», «Формат А4», «Ветеран», «Условный мент-2» и другие. Последним фильмом с его участием стала драма «Ада», которая вышла в 2022 году. Ложкин сыграл главную мужскую роль.

Помимо спектаклей в театре кукол играл в «Karlsson Haus», «Такой театр».

В соцсетях поклонники пишут, что Михаил был весёлым, позитивным человеком, от него исходила невероятная энергетика.