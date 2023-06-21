Киев, 21 июня, 2023, 03:45 — ИА Регнум. В Сумской и Черкасской областях Украины прозвучали взрывы, сообщило 21 июня украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Других подробностей не приводится, комментариев от местных властей пока нет.

На территории Сумской и Черкасской областей в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА Регнум передавало, в ночь на 21 июня воздушную тревогу объявили также в Полтавской области Украины. Сирены сработали с 01:18 до 01:31 по местному времени.

Ранним утром 20 июня воздушная тревога звучала на большей части территории Украины, включая Киев. Позднее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. По его словам, был пожар, люди не пострадали.