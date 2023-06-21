Лондон, 21 июня, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Великобритания может потерять влияние в НАТО, если не откажется от сокращения численности своей армии. Об этом заявил замверховного главнокомандующего объединенными силами альянса в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В интервью газете Telegraph военный признал, что британская армия малочисленная и нужно её увеличивать.

«Мы рискуем не удержаться. У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию», — считает Рэдфорд.

На данный момент в британской армии 76 тыс. человек. Это на 21 тыс. меньше, чем десять лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, в случае победы России над Украиной существование Североатлантического альянса окажется под вопросом.

Шансы на победу в украинском конфликте складываются не в пользу Киева, так как Россия имеет преимущество — как в живой силе, так и в военной технике, считают эксперты с обеих сторон.