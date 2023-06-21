Москва, 21 июня, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Идея введение минимальных розничных цен (МРЦ) на сидр и пиво нашла поддержку в Министерстве финансов России, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мистер «Сидр»

«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией», — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

В ведомстве назвали введение МРЦ правильной инициативой, но она требует проработки.

Минфин выступает за госрегулирование производства и оборота метанолсодержащих жидкостей, в том числе лицензирование данной продукции, определение требований к её производству и обороту, порядка утилизации оказавшейся в незаконном обороте продукции. Также необходимо ужесточить ответственность за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в союзе российских пивоваров предложили разработать ряд комплексных решений проблемы суррогатных слабоалкогольных напитков, включая введение минимальной розничной цены на них. Это снизит ценовую привлекательность суррогатов для потребителей, поскольку пиво и сидр, произведённые по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дёшево.

С 5 июня в России участились случаи массового отравления граждан суррогатным слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». Первый случай отравления зафиксировали в Курганской области, затем о массовых отравлениях сидром стало известно в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и других регионах. Специалистами Роспотребнадзора было изъято более 70 тысяч литров суррогатного сидра. Арестованный производитель суррогатного сидра Анар Гусейнов пытался уничтожить продукцию во время обысков.

Установлено, что суррогатный «Мистер Сидр» изготавливался из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова.

По данным следствия, в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с сержантом полиции Иваном Гребёнкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артёму Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. Следствие объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.

По данным Минздрава РФ на 17 июня, от ядовитого сидра в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. На следующий день, 18 июня, в Пензе умерла 17-летняя девушка после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».