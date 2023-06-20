Донецк, 21 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Украинские военные в ночь на 21 июня в 01:30 выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка. Об обстреле сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда НАТО калибра 155 миллиметров

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: Нетайлово — Донецк.

Известно, что снаряды калибром 155 мм применяются странами НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале высмеял и раскритиковал организацию контрнаступления ВСУ, назвав украинских солдат «камикадзе».

Никсон заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось лишь пропагандой, а командование украинской армией журналист назвал «идиотами», которые браво кричали, что будут атаковать везде.