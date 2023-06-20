Киев, 21 июня, 2023, 02:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 21 августа сирены воздушной тревоги сработали в трёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Черкасской областях. Сирены сработали с 01:18 до 01:31 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые формирования Украины в ходе проводимого контрнаступления столкнулись с трудностями и яростным сопротивлением российских войск, признала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Новую Каховку, в результате три мирных жителя получили ранения, одна из пострадавших скончалась в больнице.