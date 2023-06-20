Берлин, 21 июня, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Россия готова нынешним летом принять нового посла Германии в Москве — 56-летнего замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа, говорится 20 июня в материале журнала Der Spiegel со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Superbass Александр граф Ламбсдорф

«Российское правительство дало разрешение на персонал, так называемое соглашение», — пишет издание.

С 2019 года Германию в России представлял Геза Андреас фон Гайр, которому теперь предстоит стать послом ФРГ в НАТО в Брюсселе.

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне. В период с 1991 по 1993 годы изучал международные отношения в Джорджтаунском университете. Был стажёром в Европейской комиссии работников и Фонде имени Фридриха Науманна в Таллине. С середины 1990-х годов он работал в министерстве иностранных дел Германии. Ламбсдорфф является членом Свободной демократической партии. В 2004 году его впервые избрали депутатом Европарламента, впоследствии он несколько раз переизбирался. В 2017 году был избран членом бундестага Германии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Берлине приняли решение отозвать разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в Германии. До ноября 2023 года Германия закроет консульства в России — в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Предварительно в них сократят число сотрудников. Германская сторона проинформировала РФ о необходимости закрыть генконсульства в стране до конца 2023 года.

В МИД России пообещали ответить на решение о закрытии консульств в Германии.