Глазго, Грузия, 21 июня, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Сборная Шотландии одержала победу в матче с командой Грузии отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Игра проходила в британском Глазго. Её пришлось прервать из-за сильного дождя.

Фото Александра Палаева Мяч

Встреча группы A завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Каллум Макгрегор и Скотт Мактоминей.

Шотландцы продолжают лидировать в турнирной таблице группы, набрав 12 очков в четырёх матчах. У сборной Грузии 3 матча, 4 очка, у норвежцев — 4 матча, 4 очка, испанцы сыграли 2 матча, получив 3 очка, киприоты — 3 матча, 0 очков.

Как сообщало ИА Регнум, матч квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2024 между командами Шотландии и Грузии был остановлен 20 июня из-за проливного дождя над стадионом «Хэмпден Парк» в Глазго.

Матч прервали сначала на 20 минут, но пауза затянулась более чем на 60 минут. Футболистов увели с поля через девять минут после начала игры.