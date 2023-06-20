Вашингтон, 21 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая 20 июня на вопросы журналистов о возможном вступлении Украины в НАТО, заявила, что этот процесс для любой страны является уникальным.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Что касается Украины, то у неё будет свой путь вступления в НАТО», — сказала Сингх, не уточнив конкретики.

При этом она отметила, что на данный момент в Белом доме сосредоточены на военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Франции изменило позицию по вступлению Украины в НАТО Теперь в Париже рассматривают такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для киевских властей.

На заседании Совета обороны в Елисейском дворце накануне, 20 июня, говорили об одобрении присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Но с оговоркой: Франция не поддержит вступление в НАТО, если будет продолжаться военный конфликт.