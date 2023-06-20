Москва, 21 июня, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются в ближайшие ночи в нескольких регионах России. Объявлено штормовое предупреждение, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

setarka Заморозки

Так, ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях существенно похолодает до минус двух градусов.

Специалисты отмечают, что заморозки в это время в названных регионах довольно редкое явление.

Как сообщало ИА Регнум, установившаяся в июне аномальная жаркая погода стала причиной введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в шести районах Новосибирской области. Ещё в трёх районах действует режим повышенной готовности.