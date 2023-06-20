Луганск, 21 июня, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Освобождённые в мае из украинского плена военные нуждаются в медицинской помощи, сообщила 20 июня уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

По её словам, домой после обмена пленных между Россией и Украиной возвращаются 11 защитников ЛНР.

«В результате длительного пребывания в плену, перенесённых пыток и издевательств, без своевременного оказания адекватной медицинской помощи с украинской стороны, у некоторых ребят есть серьёзные осложнения», — написала она в Telegram-канале.

Сердюкова отметила, что после лечения военные вернутся к родным. Затем они пройдут необходимый курс реабилитации на территории республики.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня в ходе своего визита в Белгород уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена, в частности один житель — в ходе обмена в июне 2023 года.

11 июня был произведён очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В Россию вернулись 94 военнослужащих, все они направлены в госпитали для реабилитации. Украине были переданы 96 человек.

В Кремле заявили, что обмен военнопленными — это сложная работа, которая должна «вестись в тишине», без излишних комментариев.