Пекин, 21 июня, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Поездка в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена может способствовать для встречи осенью американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, написала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

Встречу Си Цзиньпина с Блинкеном можно трактовать как «молчаливое соглашение» о встрече главы КНР с президентом США на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, считает эксперт по американо-китайским отношениям Китайской академии общественных наук Лу Сян.

По мнению эксперта, обе стороны, возможно, достигли внутреннего консенсуса, чтобы встреча двух лидеров прошла гладко и конструктивно. Также Лу Сян не исключил официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин также убеждён, что визит Блинкена в КНР и встреча главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном в Австрии в мае «частично связаны» с подготовкой к встрече Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, американский лидер Джо Байден заявил, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу.

Напомним, визит госсекретаря США Энтони Блинкена планировался в КНР ещё пять месяцев назад, но был сорван после инцидента с китайским зондом, сбитым над Америкой. Насколько известно, Блинкен пытался убедить партнёров возобновить каналы прямых связей между военными двух стран, которые, как уверяют в Вашингтоне, имеют решающее значение для предотвращения кризисов. Однако также известно, что в этой части миссия Блинкена провалилась.

В ближайший недели в КНР собираются министр финансов США Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо, спецпредставитель президента США по вопросам изменения климата Джон Керри.