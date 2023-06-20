Бирмингем, Великобритания, 21 июня, 2023, 00:29 — ИА Регнум. В Бирмингеме Великобритании стартовал теннисный турнир. Призовой фонд составляет более 250 тыс. долларов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Потапова (Россия)

Российская теннисистка, 21-я ракетка мира, Анастасия Потапова в первом круге играла с украинкой Мартой Костюк (34 место). Потапова одержала историческую, по мнению спортивных комментаторов, победу в трёх сетах.

Правда, первый сет вырвала Костюк 7:6 (8:6). Во второй партии Потапова уверенно повела и победила — 7:5. Также россиянка выиграла третий сет — 6:4, а вместе с ним и матч, который длился 2 часа 31 минуту.

Таким образом Анастасия Потапова вышла во второй круг, где сыграет с американкой Кэти Макнелли.

После матча соперницы друг другу рук не пожали — Костюк не приветствует ни русских, ни белорусских спортсменов.

Как сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах и вышел во второй круг турнира в Галле с призовым фондом более 2 млн евро.

В стартовом матче спортсмен победил Гирона (57-й в мировом рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Игра длилась 1 час 11 минут.