Волоколамск, Московская область, 21 июня, 2023, 00:28 — ИА Регнум. На заводе в подмосковном Волоколамске произошёл пожар в одноэтажном цеху по производству деревянных паллет, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814509" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье загорелся завод по изготовлению деревянных паллет

О возгорании в нежилом здании по улице Ямская, д.37 стало известно в 22:18 (мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение цеха на площади 3000 кв. метров.

Пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации возгорания привлечены 23 единицы техники и 60 человек.

В дальнейшем площадь пожара достигла 6000 кв. метров, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Московской области пожарные локализовали возгорание на складе спирта площадью 3400 кв. метра. К прибытию на место ЧП пожарных расчётов в двухэтажном здании спиртового завода горел пластик на первом этаже на площади порядка тысячи квадратных метров.

Огонь быстро распространился. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Очевидцы сообщали о двух взрывах, предположительно, ёмкостей со спиртом.