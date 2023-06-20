Москва, 21 июня, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В Госдуме в третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование зарубежных мессенджеров. Под штрафы могут попасть государственные служащие и работники банков. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Uriston.com Штраф

Закон запрещает использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных жителей России и финансовой информации. Также оштрафовать смогут за подключение к таким мессенджерам информационных систем для переводов денежных средств.

Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России дало положительный отзыв на законопроект об установлении административной ответственности для банков и госкомпаний за оказание услуг в иностранных мессенджерах, сообщил 12 апреля автор законопроекта Антон Горелкин.

1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.