Вашингтон, 20 июня, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Пентагон потратит на военную поддержку Киеве ещё более шести миллиардов долларов, которые удалось найти после перерасчёта предоставляемой Украине помощи, заявила 20 июня заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На 2023 финансовый год у нас подтверждены, по финальной оценке, 3,6 миллиарда долларов, а на 2022 финансовый год — 2,6 миллиарда долларов, что в совокупности — 6,2 миллиарда долларов», — пояснила она.

По словам Сингх, несоответствие в оценке снаряжения было обнаружено в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, по оценке Пентагона на конец мая 2023 года, военная помощь западных стран Украине составила порядка 65 млрд долларов.

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, военная поддержка Украины негативно отразилась на обеспечении оружием американской армии. Он отметил, что в годы своего правления перестроил Вооружённые силы страны. США были забиты боеприпасами под завязку, а сейчас их не хватит даже для собственной защиты.

В Кремле подчtркнули, что решение о поставках Киеву истребителей F-16, как и всех остальных видов вооружений, не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.