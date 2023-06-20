Вашингтон, 20 июня, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале высмеял и раскритиковал организацию контрнаступления ВСУ, назвав украинских солдат «камикадзе».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Никсон заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось лишь пропагандой, а командование украинской армией журналист назвал «идиотами», которые браво кричали, что будут атаковать везде.

«Идём за Запорожьем. Будем везде атаковать: и здесь будем, и там, и на окраинах Бахмута. Они себя сами подтолкнули к катастрофе», — прокомментировал контрнаступление блогер.

Никсон также считает, что войска ВСУ неподготовленные.

«Они взяли кучу несчастных придурков, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — заключил Никсон.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за минувшие сутки пытались трижды наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВС РФ отразили 20 июня 14 попыток наступления противника на различных направлениях.

Пленный украинский медик признался, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой. Бойцов ВСУ используют как «пушечное мясо».