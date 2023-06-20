Лиссабон, 20 июня, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Футболист Криштиану Роналду 20 июня сыграл 200-й матч в составе сборной Португалии, став первым в истории по числу игр за национальную команду.

EPA/Noushad Thekkayil/ТАСС Криштиану Роналду

В стартовом составе в гостевом матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года 38-летний Роналду сыграл против сборной Исландии.

До него рекордсменом считался игрок кувейтской команды Бадер аль-Мутава, участвовавший в матчах в составе своей сборной 196 раз.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть соглашение с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». По правилам ФИФА, футболист должен будет выплатить клубу компенсацию за оставшиеся по контракту два года. Также регламент предусматривает санкции в отношении игрока.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии он провёл 14 матчей и забил 13 голов.