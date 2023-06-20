Глазго, Грузия, 20 июня, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Матч квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2024 между командами Шотландии и Грузии был остановлен 20 июня из-за проливного дождя над стадионом «Хэмпден Парк» в Глазго. Об этом сообщили в пресс-службе сборной хозяев поля.

IMAGO/Neil Hanna/Global Look Press Матч квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2024 между командами Шотландии и Грузии

Матч прервали на 20 минут, футболистов увели через девять минут после начала игры. Отмечается, что дренажная система арены стадиона из-за большого количества осадков не справилась с водой.

Игру остановили на счёте 1:0 в пользу шотландской сборной. Мяч забил Каллум Макгрегор на шестой минуте.

Как сообщало ИА Регнум, отборочный матч Евро-2024 группы А в Глазго закончился первым с 2014 года поражением сборной Испании. Победу со счетом 2:0 одержала команда Шотландии.

Последний раз сборная Испании уступила в квалификационном матче чемпионата Европы по футболу в октябре 2014 года, проиграв тогда со счетом 1:2 Словакии.