Котовск, Тамбовская область, 20 июня, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области возросло число погибших в результате пожара на пороховом заводе, сообщили 20 июня в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Пятый рабочий умер в больнице», — уточнили в ведомстве.

По официальной информации, днём 20 июня в городе Котовске на территории завода произошёл хлопок в одном из зданий с последующим возгоранием. В числе первых погибших были четверо мужчин, сотрудники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, сначала на пороховом заводе под Тамбовом раздался хлопок в цеху. После взрыва возникло возгорание на площади 1 кв. метр, его оперативно потушили. В результате пострадали 12 человек.

По словам главы региона Максима Егорова, причиной пожара на пороховом заводе стал человеческий фактор, но это не теракт.