Москва, 21 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Московская Объединенная станкостроительная компания, которая производит токарные и металлорежущие станки, за первые пять месяцев этого года выпустила более 250 изделий. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Объединенная станкостроительная компания

«Созданные в Москве благоприятные условия для ведения производственного бизнеса стимулируют развитие промышленных предприятий, в том числе малых и средних. Компании совершенствуют технологии на производственных площадках, расширяются, разрабатывают новые продукты и увеличивают ассортимент», — пояснил Овчинский. Он добавил, что в этом году планируется произвести на 30% больше продукции, чем в 2022-м.

Компания смогла увеличить производство благодаря освобождению рынка после ухода зарубежных поставщиков, а также за счет расширения ассортимента. С января этого года продуктовую линейку компании пополнили три новых типа оборудования. На сегодняшний день в ее ассортименте представлено 340 видов изделий.

Объединенная станкостроительная компания более 10 лет производит металлообрабатывающее и складское оборудование, которое используется в разных отраслях промышленности. В компании работают более 100 специалистов. Размещение производства в Москве дает предприятию возможность активно наращивать объемы реализации продукции, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта.