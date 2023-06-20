Париж, 20 июня, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Руководство Франции изменило позицию по вступлению Украины в НАТО. Теперь в Париже рассматривают такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для киевских властей. Об этом рассуждает издание Le Monde.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор пояснил, что на заседании Совета обороны в Елисейском дворце говорили об одобрении присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Но с оговоркой: Франция не поддержит вступление в НАТО, если будет продолжаться военный конфликт.

Газета резюмировала, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в свете перспективы присоединения к альянсу стоило бы подумать о переговорах. При этом и тут есть оговорка — в зависимости от контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, в НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России, заявил на пресс-конференции 19 июня генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее в Кремле отмечали, что страны Запада и НАТО, поставляя всё новое оружие на Украину, тем самым всё сильнее втягиваются в конфликт, но это не помешает России достичь всех поставленных целей.