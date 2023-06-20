Москва, 20 июня, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» выдвинула кандидатом на выборы в мэры Москвы первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

20 июня партийцы на конференции приняли решение о выдвижении Гусева. Теперь кандидату предстоит сбор подписей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля лидер партии Сергей Миронов заявил в обращении к участникам конференции московского отделения «СРЗП», что есть кандидат на выборы мэра Москвы — Дмитрий Гусев.

В мае 2022 года Гусев был избран председателем совета московского отделения партии. На этом посту он сменил Галину Хованскую.

Голосование за мэра Москвы будет проходить 10 сентября.