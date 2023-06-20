ДНР, 20 июня, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о вручении военным первых медалей «За освобождение Артёмовска».

Telegram-канал Дениса Пушилина Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин вручает медали «За освобождение Артёмовска»

«Государственную награду ДНР получили бойцы ЧВК «Вагнер», а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города», — написал он 20 июня в своём Telegram-канале.

Пушилин поблагодарил бойцов за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артёмовска жители просили передать им слова благодарности.

«Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая республику, защищая Россию», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Артёмовск, освобождение которого длилось 224 дня, находится под контролем российских военных с 20 мая. 13 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии в направлении Клещеевки, но им не удалось добиться успеха.

Медаль «За освобождение Артемовска» учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зелёной лентой.

На лицевой стороне медали изображены двуглавый орёл под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью «Артёмовск» заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород.

На оборотной стороне по окружности размещена надпись «За освобождение Артёмовска», также выполненная заглавными буквами, и дата «20 мая 2023 года». Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали.