Санкт-Петербург, 20 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. ПАО «ФосАгро» и Октябрьская железная дорога — филиал ОАО «Российские железные дороги» — договорились о более тесной координации грузовых перевозок. Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве стороны заключили на Петербургском экономическом форуме. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Железнодорожники и химики договорились совместно планировать производственные, эксплуатационные, экономические параметры взаимодействия. Общими усилиями предстоит разрабатывать и применять логистические решения, которые ускорят доставку продукции потребителям. Для этого будет сформировано единое информационное пространство. Это даст возможность оперативно передавать информацию о ситуации на припортовых станциях с учетом подхода судов и железнодорожных составов для планирования перевозок грузов и движения порожних составов. Такая технология работы позволит оптимизировать перевозочный процесс.

«ФосАгро» является одним крупнейших грузоотправителей в пределах Октябрьской железной дороги с общим объемом перевозок в 2022 году порядка 22 млн тонн, — рассказал генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. — В 2020 году компания ввела на своем Череповецком производственном комплексе внутреннюю железнодорожную станцию «Криолит» с выходом Октябрьскую магистраль через станцию «Нелазское», что позволило закольцевать движение основного грузопотока в рамках Октябрьской железной дороги. И, конечно, мы бы не реализовали этот масштабный проект без поддержки стороны наших партнеров — Российских железных дорог. Компания продолжает развитие собственных мощностей, инвестируя 250 млрд рублей до 2025 года, что приведет к дальнейшему росту грузоперевозок. А на Октябрьской магистрали находятся как раз те наши производства, которые развиваются наиболее высокими темпами».

Октябрьская магистраль — одна из крупнейших на сети железных дорог страны. Она проходит по территории одиннадцати субъектов Российской Федерации — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва, Санкт-Петербург и Республики Карелия. Октябрьская железная дорога связывает крупнейшие производственные комплексы «ФосАгро» в Мурманской, Ленинградской и Вологодской областях, а также обеспечивает грузоперевозки в направлении портов Балтии, в том числе Санкт-Петербурга и Усть-Луги, Белого и Баренцева морей.

«Компания «ФосАгро» занимает первое место в погрузке Октябрьской железной дороги и составляет 16% от общей погрузки дороги, — подчеркнул начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. — Сегодняшним соглашением мы закрепили технологический процесс организации грузооборота в рамках треугольника горно-обогатительный комбинат — химические предприятия — порты. Эта схема позволила нам сократить оборот вагонов на 3,5 суток. Подписанное соглашение создаст основу для обмена информацией, опытом и профессиональными знаниями, для поиска и реализации оптимальных логистических решений перевозок грузов в направлении предприятий компании и портовых терминалов».