Москва, 20 июня, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Совет директоров футбольного клуба «Спартак» назначил на пост генерального директора клуба Олега Малышева, сообщили в пресс-службе «Спартака» 20 июня.

Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший генеральный директор Евгений Мележиков покинул «Спартак» по соглашению сторон. Причины решения не уточняются.

«Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом», — отметили в пресс-службе.

Малышев в течение нескольких лет работал в PriceWaterhouseCoopers и занимался в том числе консультированием спортивных организаций.

В чемпионате России в сезоне 2022–2023 годов «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка. Отставание от чемпиона страны, петербургского «Зенита», составило 16 очков, от серебряного призёра (ЦСКА) — 4 очка.