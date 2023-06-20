Вашингтон, 20 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Власти США считают, что зерновая сделка приносит выгоду всему миру, и рассчитывают, что она будет продлена, заявил 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС Сухогруз Super Bayern с украинским зерном на якоре в Черном море у пролива Босфор

«Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей, живущих далеко за пределами этого региона», — сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что в США слышали заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что Россия готовится к завершению действия зерновой сделки, и восприняли эти заявления «с сожалением».

В ООН ранее 20 июня также выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена, и заявили о намерении продолжать контакты со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее 20 июня Сергей Вершинин заявил, что Россия исходит из того, что 18 июля зерновая сделка прекратит действие. Данные России в рамках сделки обещания так и не начали выполняться и Москва действует с учётом того, что сделка продлена не будет, подчеркнул он.

России пора выходить из зерновой сделки, так как маловероятно, что выдвинутые Москвой условия будут приняты, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Россия уже продемонстрировала готовность реализовывать общемировые глобальные задачи, а Европа — приоритет собственных интересов, отметил эксперт.

Договорённости о вывозе продукции с Украины через море были приняты в 2022 году в рамках «черноморской инициативы» и предполагали ряд действий в интересах России. Обещания выполнены не было, но Россия соглашалась продлевать договор, однако в Кремле и МИД отмечали, что если ситуация не изменится, то сделка будет расторгнута.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с лидерами африканских стран отметил, что Украина и Запад в вопросе о зерновой сделке обманывают как Россию, так и другие страны мира. Лишь 3% продукции, вывезенной с Украины по этому коридору, действительно попали в беднейшие страны, напомнил президент.