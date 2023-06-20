Белгород, 20 июня, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В городе Шебекино Белгородской области начались широкомасштабные работы по оценке ущерба, нанесённого ВСУ, сообщил 20 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС Последствия обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области

«Объём работы очень большой. Поэтому, чтобы максимально быстро её выполнить, мы собрали специалистов из всех районов и округов Белгородской области, из органов государственной власти», — сказал Гладков после посещения города вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Губернатор уточнил, что параллельно уже начались работы по восстановлению периметра жилищного фонда. «Наша задача — до осенних дождей выполнить работу, конечно, если оперативная обстановка позволит, вернуть людей в места постоянного проживания», — отметил он.

По его словам, в Шебекино с 21 июня в режиме дежурных бригад заработает стационар районной больницы, где будут принимать терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, травматолог, хирург и реаниматолог.

Ранее сообщалось, что Шебекино посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он проехал по городу и району, пообщался с жителями.

На сегодняшний день в Шебекино остаются 2703 человека. Покинувших Шебекинский район Белгородской области жителей принимают в других регионах. Так, около 750 человек размещены в Пензенской, Тульской и Липецкой областях. В район поступает гуманитарная помощь. ВСУ продолжают частые обстрелы Шебекино.