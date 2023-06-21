Москва, 21 июня, 2023, 07:18 — ИА Регнум. На мосту Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) завершили монтаж архитектурно-художественной подсветки. Рабочие установили на карниз более 580 светильников, образующих единую световую линию, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На мосту СДКП в Москве появилась художественная подсветка

«Строительство моста через Москву-реку выходит на завершающую стадию — он станет первым участком Северного дублера Кутузовского проспекта, на котором закончатся все работы», — заявил Овчинский. Он добавил, что дорожное полотно уже полностью готово, а также установлена архитектурно-художественная подсветка: ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы.

Всего на мосту установлены 583 светильника, которые образуют единую линию. В центральной части арки размещены прожекторы.

Также проект предусматривает подсветку еще трех участков Северного дублера — эстакады через Рублевское шоссе, путепровода через Минскую улицу и эстакады съезда с Кутузовского проспекта на дублер на пересечении с улицей Барклая.

Строительство СДКП — крупнейшая московская концессия. Соглашение с инвестором заключено на 40 лет. Оно предусматривает возведение платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-сити» до МКАД. Протяженность дороги составит более 20 километров, включая съезды, основной ход — 10 километров.