Москва, 20 июня, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы до 14 июля продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

Алексей Никольский/РИА Новости Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев

Срок содержания под стражей продлён трём фигурантам дела — коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву. Их обвиняют по п. «б». ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Следственные действия по уголовному делу завершены, стороны ознакомлены с материалами, в ближайшее время дело будет передано на утверждение в прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, дело связано с вымогательством у Чемезова 11 млн рублей за нераспространение порочащих его сведений через Telegram-канал «Тушите свет». Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают. Они утверждают, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора.

Сама Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала «Тушите свет». В конце октября 2022 года в загородном доме телеведущей прошли обыски.