Нью-Йорк, США, 20 июня, 2023, 20:28 — ИА Регнум. ООН хотела бы добиться продолжения действия обеих частей продуктовой сделки (черноморской инициативы) и обсуждает этот вопрос со всеми сторонами, заявил 20 июня заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

«Мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы находимся в контакте, чтобы обеспечить продолжение действия этих сделок», — сказал он в ходе брифинга в ООН.

Ранее 20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия исходит из того, что 18 июля зерновая сделка прекратит действие. Данные России в рамках сделки обещания так и не начали выполняться, а потому Москва действует с учётом того, что сделка продлена не будет, пояснил он.

Зерновая сделка потеряла для России всякую актуальность, и поэтому Москва может выйти из неё, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум экономист Михаил Хазин. Зерновая сделка имела значение прежде всего для Турции, а для России было важно, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган сохранил пост президента, отметил эксперт.

Договорённости о вывозе продукции с Украины море были приняты в 2022 году в рамках «черноморской инициативы» и предполагали ряд действий в интересах России, в том числе разблокирование аммиакопровода и подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Обещания выполнены не было, но Россия соглашалась продлевать договор, однако в Кремле и МИД отмечали, что если ситуация не изменится, то сделка будет расторгнута.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с лидерами африканских стран отметил, что Украина и Запад в вопросе о «зерновой сделке» обманывают как Россию, так и другие страны мира. Лишь 3% продукции, вывезенной с Украины по этому коридору, действительно попали в беднейшие страны, напомнил президент. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в июне 2023 года отметил, что смысла в продлении договорённости, которая не работает, нет.